César 2017 : Roman Polanski, Président de la 42e Cérémonie

Dans un communiqué de presse, l'Académie des Arts et Techniques du Cinéma explique son choix en ces termes: "Ce n’est pas moins de huit fois que l’Académie des Arts et Techniques du Cinéma a distingué le cinéaste. Esthète insatiable, Roman Polanski réinvente son art et ses œuvres au fil des époques (...) Artiste, cinéaste, producteur, scénariste, comédien, metteur en scène, il existe bien des mots pour définir Roman Polanski mais un seul pour lui exprimer notre admiration et notre enchantement : merci, Monsieur le Président."





Polanski prépare actuellement son 22e film, consacré à l'affaire Dreyfus. Le réalisateur succède à Claude Lelouch comme président des César. Les nominations aux trophées seront dévoilées le 25 janvier.