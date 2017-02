VIDEO - Tout savoir sur les César en moins d'une minute

La cérémonie des César couronne chaque année les professionnels du 7e art. Une cérémonie inaugurée en 1976, un an après que le producteur et journaliste Georges Cravenne avait créé l'Académie des arts et techniques du cinéma. Les récompenses remises aux César sont des trophées de plus de trois kilos qui tiennent leur nom de leur sculpteur César Baldaccini, dit César, et rappelle aussi le livre et long-métrage de Marcel Pagnol du même nom, troisième film de la célèbre trilogie marseillaise.