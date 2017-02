César : entre tacles et appels à l’espoir, une 42e cérémonie très politique

On se souviendra enfin de l’émouvant discours d’Alice Diop, César du meilleur court-métrage pour Vers la tendresse, qui rappelle que parfois, le cinéma est plus efficace que la politique pour rendre le monde un peu meilleur : "C'était juste important de citer Théo et d'autres victimes de violences policières", a-t-elle expliqué après la cérémonie. "Mon film parle de la parole de ces garçons qu'on entend très peu et qui peut porter. Ca me paraissait très cohérent avec ce qui se passe et avec mon indignation pour cette histoire. C'était nécessaire que le nom de Théo résonne et pas seulement le sien, mais tous ceux qui sont concernés".