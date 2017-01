Césars 2017 : une cérémonie dédiée à Jean-Paul Belmondo

L’as des as, Le Magnifique, A bout de souffle. A 83 ans, il est une figure emblématique du cinéma français et pour lui faire honneur, l’acteur Jean-Paul Belmondo a été choisi pour être LA star des Césars 2017. Dans un communiqué de Canal+ : "Cet hommage à Jean-Paul Belmondo sera le point d’orgue de la 42e Cérémonie des César qui se déroulera le 24 février 2017 en sa présence, diffusée sur Canal+ en clair, en direct et en exclusivité". Le groupe Canal consacrera par ailleurs une semaine de programmation exceptionnelle à l’acteur, du 18 au 23 février : "Canal+ Cinéma, qui deviendra Canal+ Belmondo, diffusera des films de sa filmographie choisis par Jean-Paul Belmondo lui-même".