Chambre d'hôtel et discussion professionnelle : comment Harvey Weinstein aurait attiré ses victimes présumées

Depuis maintenant plus d'une semaine, les langues se délient et les témoignages s'acumulent au sujet des agressions sexuelles et viols dont Harvey Weinstein, l'un des producteurs les plus influents d'Hollywood, serait l'auteur. Au total, plus d'une vingtaine d'actrices et assistantes ont raconté leurs agressions. Et à la vue des différents témoignages, Harvey Weinstein aurait eu un mode opératoire bien précis : il aurait invité les jeunes actrices à les rejoindre dans sa chambre d'hôtel, sous prétexte de leur proposer des projets professionnels.





Sur Europe 1, la mère d'Eva Green, Marlène Jobert, a ainsi raconté ce qu'aurait subi sa fille de la part du magnat d'Hollywood : "Ma fille Eva a été victime de cet horrible bonhomme… Il est tenace, il insiste pendant plusieurs mois, dès qu’il passait à Paris, il l’appelait. Il était avec Eva comme avec toutes les autres, avec le même mode opératoire : sous le prétexte d’un rendez-vous professionnel, d’un scénario à lui remettre, avec un beau rôle à la clé. Et comme son bureau était aussi dans sa suite d’hôtel, il les faisait monter et puis bon… Il leur promettait comme à toutes de favoriser leur carrière en échange de faveurs sexuelles. (...) Ce n’est pas possible que ce type soit impuni, il faut que cet odieux personnage soit poursuivi."