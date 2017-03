"Chanson douce" : le roman terrifiant de Leïla Slimani sera adapté au cinéma par Maïwenn

Après avoir lu le roman implacable de Leïla Slimani, paru en août 2016 chez Gallimard, on pouvait légitimement se demander qui allait pouvoir se charger de son adaptation au cinéma. Une évidence tant "tout faisait film" dans ce livre, et ce jusque dans la dimension "lutte des classes" renvoyant incidemment au cinéma du regretté Claude Chabrol - après tout, La Cérémonie s'inspirait des Bonnes de Jean Genet.





Pour la transposition cinématographique, le choix de Leïla Slimani s'est porté sur Maïwenn, la réalisatrice de Polisse, dont le fort caractère et l'absence de crainte ont très certainement séduit l'écrivaine. Sa prédilection pour l'ambiguïté, aussi, sans doute.





Son dernier long métrage Mon Roi, réunissant Emmanuelle Bercot et Vincent Cassel, n'était qu'ambiguïtés, questionnant le point de vue de chacun sur une histoire universelle de couple et racontant, par-delà des apparences, une affaire d'emprise où chacun avait ses raisons et ses torts.





Une histoire d'équilibre rompu aussi qui commençait par une chute de ski, où le passé heureux revenait sans cesse, à chaque plan, comme un boomerang, comme une flamme à raviver mais qui s'éteignait aussitôt. Une construction en flash-back qui n'est pas sans rappeler... celle de Chanson Douce.