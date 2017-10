Cher rejoint Meryl Streep dans la suite de "Mamma Mia !"

A en croire la photo de ses bottes étoilées, Cher pourrait bien faire concurrence au look 70s de Donna et ses Dynamos. Rien n'a filtré sur le rôle de la chanteuse ni sur l'histoire du film. On sait simplement que des flashbacks auront lieu sur la jeunesse de Donna (Meryl Streep) et sa rencontre avec les trois potentiels pères de sa fille Sophie (Amanda Seyfried). Le reste de la distribution se trouve actuellement en Croatie où se poursuit le tournage. Colin Firth (Harry), Pierce Brosnan (Sam) et Stellan Skarsgard (Bill) reprennent leurs rôles, accompagnés de leurs jeunes versions Hugh Skinner (Harry), Jeremy Irvine (Sam) et Josh Dylan (Bill). Lily James, vue dans Downton Abbey et Baby Driver, incarne la jeune Donna.