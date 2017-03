Cheveux gris et voix rauque, Brad Pitt méconnaissable en général de l’armée dans son prochain film

L’image de sex symbol qui lui colle à la peau semble bien loin. Le Brad Pitt de ce début d’année 2017 s’affiche cheveux gris et voix éraillée dans la première bande-annonce du film War Machine. L’acteur de 53 ans y incarne un général de l’armée américaine âgé d’une dizaine d’années supplémentaires et responsable de troupes en Afghanistan. Un rôle qui s’inscrit dans le registre de la comédie, le film se voulant être une satire des guerres modernes à travers le comportement déviant des hauts gradés de l’armée.





Les premières images laissent entrevoir un Brad Pitt en militaire dont le sens de l’humour et le style pas toujours irréprochable donnent à la bande-annonce un côté fun et dynamique. L’acteur américain y donne la réplique à Will Poulter et Tilda Swinton, sous la direction de David Michôd. La sortie du film est annoncée pour le 26 mai.





Vous pouvez retrouver la bande-annonce dans la vidéo ci-dessous.