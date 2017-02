"Chez Nous" : "féroce", "glauque" puis "victime", comment l'électeur FN a évolué dans le cinéma français

Selon François Cau, journaliste au magazine So Film, "on ne parlait pas beaucoup du FN dans le cinéma français parce que le parti ne représentait rien avant le milieu des années 80. C'est précisément à partir de ce moment que le cinéma français a arrêté d'être synchrone avec son époque. Il suffit de jeter un oeil aux journaux d'époque de 1979 à 1981. Le FN, c'était des zozos qui se plaignaient tout le temps et n'arrivaient même pas à se présenter. Le parti était bien moins influent que des milices terroristes d'extrême-droite assumés, y compris au sein de la police (le fameux groupe Honneur de la Police) - c'est ce que montre plus ou moins Un Français de Diastème, qui avait au moins le mérite de montrer comment tous ces groupes se sont fédérés sous une bannière "officielle", plus présentable. A la même époque, la violence contre les Maghrébins était encore plus généralisée et le terme "ratonnade" revient beaucoup, y compris au cinéma. D'où ces nombreux films français sur le racisme ordinaire. Je pense à Dupont Lajoie, évidemment, mais aussi au Grand Frère de Francis Girod. De même qu'on a vu l'arrivée des films de banlieue comme Ma 6-T va cracker de Jean-François Richet et La Haine de Matthieu Kassovitz. On commence alors à mesurer un malaise social de plus en plus fort."





Parmi les auteurs audacieux, signalons la vision d’un cinéaste singulier : Gaspar Noé qui, dans Seul contre tous (1998), décrivait une France glauque de l'écroulement social, ravagée par la tentation de l'extrême droite, décrite par les monologues intérieurs de son effroyable personnage de boucher (impressionnant Philippe Nahon).