"Chez nous", le film polémique sur le FN : quand le cinéma français joue avec la politique

PATER de Alain Cavalier (2011)

Pendant un an, ils se sont vus et ils se sont filmés. Le cinéaste et le comédien, le président et son 1er ministre, Alain Cavalier et Vincent Lindon. Dans Pater, sortie en juin 2011, vous les voyez à la fois dans la vie et dans une fiction qu’ils ont inventée ensemble.





Bon à savoir : Vincent Lindon avouait au moment de la promotion avoir rêvé faire de la politique : "Si on me donne la direction d'un pays, je la prends ! Même si ce n'est pas la France !", avait-il plaisanté lors de la conférence de presse du film à Cannes.