Chris Pratt : Star Lord a rejoint la constellation des étoiles à Hollywood en famille

"Je suis croyant et je pense que Dieu œuvre de façons mystérieuses, et prodigue des signaux et des dons dans la vie. Et ces dons prennent souvent la forme de personnes", a-t-il déclaré, en l'honneur de sa mère. "Nous n'étions pas riches mais nous ne manquions jamais d'amour", a-t-il ajouté. Mais c'est à son épouse, la comédienne Anna Faris ("Scary Movie"), qu'ont été ses mots les plus émouvants. "Tu m'as donné la plus belle étoile de la galaxie, notre petit garçon" Jack, né prématurément il y a quatre ans. Vêtu d'un costume et d'une jolie cravate, leur fils ne s'est d'ailleurs pas fait prier pour prendre la pose devant les photographes. Une vraie graine de star.