Cinéma : 213 millions d'entrées, les 10 films que vous avez préférés en 2016

Alors, qu'a-t-on été voir cette année ? Les films américains séduisent toujours davantage (+5,5% pour une part de marché de 52,6% et 111,80 millions d'entrées). Le cinéma français se porte bien aussi (+3,1% pour une part de marché de 35;3%) avec au moins 18 films qui ont dépassé le million d'entrée cette année. Les films d'animation ont été parmi les plus demandés. En tête du box-offce de l'année, se place le Disney Zootopie (4,8 millions de spectateurs depuis le 17 février) suivi des Tuche 2 (seul film français du top 10 avec 4,6 millions) et du dernier-né de la firme aux grandes oreilles, Vaiana.





En un mois, les aventures de la petite Tahitienne ont attiré 3,8 millions de personnes. Comme des bêtes arrive derrière en embuscade avec 3,7 millions d'entrées. 3,7 millions, le même score que le antihéros Deadpool joué par Ryan Reynolds et le Revenant de Leonardo DiCaprio. Les films sortis en fin d'année ne déméritent pas. Les Animaux Fantastiques sont 8e avec 3,6 millions d'entrées et Rogue One 12e avec 3,1 millions d'entrées en deux semaines (et toujours à l'affiche). L'Age de glace : les lois de l'univers (9e avec 3,4 millions d'entrées) et Le Monde de Dory (10e avec 3,4 millions d'entrées), complètent ce top 10 de l'année 2016