"50 Nuances plus sombres" sort le 8 février : connaissez-vous tous les secrets de la saga érotique ?

1 Pas de quatrième film pour Jamie Dornan Dès la sortie du premier volet de la saga, des rumeurs laissent entendre que Jamie Dornan, l’acteur qui joue le ténébreux Christian, ne souhaite pas reprendre son rôle. À l’époque, sa femme est mise en cause. Selon les dires, elle ne supportait pas de voir son mari dans des scènes aussi intimistes. Pourtant en 2016, le comédien reprend son rôle aux côtés de Dakota Johnson et tourne dans la foulée les deux derniers épisodes de la trilogie. Mais en cas de quatrième film, Jamie Dornan ne fera pas partie du casting. Dans une interview accordée au Sun, il a déclaré : "Nous avons terminé deux autres films et j’en ai fini. Fifty Shades est derrière moi à tout jamais".

2 Mécontents du casting, les fans lancent une pétition À l’annonce du casting, un scandale éclate au sein de la communauté des fans de Christian et Anastasia. Les amateurs du livre n’adhérent pas du tout au choix des acteurs principaux. Ils lancent une pétition sur le site Change.org. Relayée sur les réseaux sociaux, elle atteint les 17.000 signatures en l’espace de deux jours. Ils exigent que ce soit Matthew Bomer qui joue Christian Grey et Alexis Bledel, Anastasia Steele. La production ne cède pas, jugeant que l’alchimie entre les acteurs est le plus important.

3 La trilogie devrait compter... six tomes Ce qui devait être à l'origine une trilogie compte déjà quatre romans. Le cinquième tome de la saga d'E.L. James devrait quant à lui sortir courant 2017 et la logique voudrait qu’un sixième suive. En 2015, l’auteure a réécrit le premier volet du point de vue de Christian. Intitulé "Grey", il a néanmoins reçu un accueil mitigé. Fini les pensées timides et innocentes d'Anastasia Steele, "Grey" raconte l’histoire du prédateur qui cherche sans cesse à assouvir ses pulsions sexuelles. Problème : l’intrigue est identique, tout comme son issue. Un extrait de "50 Nuances plus sombres", du point de vue de Christian – le titre n’a toujours pas été dévoilé – a été mis en ligne sur Facebook par l’écrivain elle-même.

4 Angelina Jolie aurait pu réaliser la série de longs-métrages L’actrice et réalisatrice américaine a pendant un temps été pressentie pour adapter la saga érotique au cinéma. Angelina Jolie a confirmé la rumeur et expliqué les raisons de son refus au magazine "Entertainment Weekly" : "Quand on réalise, il y a toujours des histoires qu’on se sent plus aptes à raconter. Après ‘Au pays du sang et du miel’, je me suis toujours dit que je repasserai derrière la caméra seulement pour un certain type de films". Shailene Woodley, fait également partie des grands noms à avoir refusé de participer à cette aventure. Déjà engagée dans "Divergent", l’actrice ne se sentait pas capable d’assumer plusieurs trilogies en même temps.