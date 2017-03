Cinéma : Christian Clavier et Catherine Frot se donnent la réplique dans "Momo"

RETROUVAILLES - Réunis pour la première fois depuis 40 ans au cinéma, Catherine Frot et Christian Clavier se donnent la réplique dans "Momo". Ici, le duo doit affronter un personnage sourd et sans gêne qui assure être leur fils. Une histoire qui évoque le handicap, avec humour et sensibilité, à découvrir au cinéma en décembre prochain. En attendant, les équipes du 20h ont pu assister au tournage...