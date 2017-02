L'acteur Bill Paxton est mort à l'âge de 61 ans

Père de deux enfants et marié à sa deuxième femme, l'acteur a débuté sa carrière au cinéma au début des années 80, avant de se faire révéler aux yeux de tous dans Terminator, et surtout Aliens en 1986. Edge of Tomorrow, Apollo 13, Titanic, Twister : il construit ensuite sa carrière avec des films à succès, tout en enchaînant les rôles à la télévision. On a pu notamment le voir dans Big Love, Hatfields & McCoys, Les agents du S.H.I.E.L.D. et plus récemment dans le remake de Training Day, qu'il était toujours en train de tourner.





"C'était un acteur et un cinéaste prolifique et aimé de tout le monde. Sa passion pour les arts était ressentie par tous ceux qui le connaissaient, et sa chaleur et son énergie inlassables étaient indéniables" a ajouté sa famille à TMZ.