Cinéma : la Quête d'Alain Ducasse qui met l’eau à la bouche

Mais qui est Alain Ducasse, au juste ? Le roi de la gastronomie s'est offert Versailles, un restaurant au coeur du château... Rien que ça ! Appétit d'entreprendre insatiable, diners d'époques à prix stratosphériques...Comme certains musiciens ont l'oreille absolue, on dit d'Alain Ducasse qu'il a le palais absolu. Pendant un an et demi, le réalisateur Gilles de Maistre a suivi le cuisinier dans son quotidien effréné. Le résultat sort en salles mercredi 11 octobre.