Les États-Unis de Trump en banqueroute et sauvés par la Chine dans un film produit par Michael Bay ?

Et dans ce futur où la Chine règne sur le monde, un ancien membre de l'armée américaine est engagé par un milliardaire chinois pour s'infiltrer dans un ghetto américain et sauver sa fille. Hollywood reporter explique que l'atmosphère de l'histoire ressemble beaucoup à New York 1997, réalisé par John Carpenter en 1981. Un scénario a été écrit par Rowan Athale, qui mettra aussi en scène le film. Aucune date de sortie n'a pour le moment été annoncée.





En attendant, Transformers: The Last Knight, réalisé par Michael Bay, débarque au cinéma le 21 juin prochain. On retrouve au casting : Mark Wahlberg, Anthony Hopkins ou encore Stanley Tucci, et de nombreux robots.