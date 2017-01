Cinéma : les scènes de sexe non simulé ne seront plus systématiquement interdites aux mineurs

REFORME – La ministre de la Culture Audrey Azoulay s’apprête à signer un décret assouplissant les critères de l’interdiction des mineurs pour les films comportant des scènes de sexe dites "non simulées", révèlent nos confrères de BFM Business. Une manière de contrecarrer les plaintes répétées de l’association Promouvoir, qui a obtenu l’interdiction aux moins de 18 ans de plusieurs long-métrages comme "Ken Park", "Nymphomaniac" et plus récemment "Antichrist".