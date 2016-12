Cinéma : notre sélection des films les plus attendus en 2017

Bien sûr, on en oublie. Il existe encore dans le programme des salles obscures de 2017, une pléthore de films d'animation (Cars 3, Moi, moche et méchant 3...), de suites de franchises déclinables à l'infini (Les Gardiens de la Galaxie 2, Thor 3, La planète des singes : Suprématie, Transformers 5, Pirate des Caraïbes 5, 50 nuances plus sombres, Kingsman : le cercle d'or...), de blockbusters d'aventure et d'action (Le roi Arthur : la légende d'Excalibur, 20 000 lieues sous les mers, Power Rangers, Justice League...) et de films d'auteur aux pitchs séduisants (American Honey, Personal Shopper, Nocturnal Animals, Loving, Baby Driver...). Il n'y a plus qu'à choisir !