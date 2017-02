"The Batman" : Matt Reeves mettra en scène Ben Affleck dans le costume du Chevalier Noir

De son côté, Toby Emmerich, patron de Warner Bros Pictures? y est aussi allé de son petit message. "Nous sommes ravis d'avoir Matt Reeves pour réaliser The Batman, le joyau de la couronne de notre catalogue DC. Les profondes racines de Matt dans les films de genre ainsi que son évolution pour devenir un réalisateur capable de transmettre de grandes émotions font de lui le cinéaste parfait pour guider le Chevalier Noir à travers son prochain voyage" a-t-il lancé.





Le réalisateur, qui sortira La Planète des Singes - Suprématie , le 2 août prochain, se dit quant à lui ravi de rejoindre l'univers sombre du Chevalier Noir : "J'adore l'histoire de Batman depuis tout petit. Il est un personnage tellement iconique et fascinant, qui résonne profondément en moi. Je me sens incroyablement honoré et excité à l'idée de travailler avec Warner Bros afin d'apporter une nouvelle version, épique et pleine d'émotion, des aventures de Batman sur grand écran."