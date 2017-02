"Zoolander 2" et "Batman V Superman", "favoris" des Razzie Awards cette nuit

Dirty Papy avec Robert de Niro, Gods of Egypt avec Gerard Butler, Independance Day : Resurgence et le documentaire Hillary's America : The Secret History of the Democratic Party font également partie des finalistes pour le Razzie du pire film de l'année.





Chez les actrices, Megan Fox (Ninja Turtles 2), Julia Roberts (Mother's Day) ou Naomi Watts et Shailene Woodley (Divergente) sont en lice pour remporter la fameuse framboise de la taille d’une balle de golf posée sur une bobine de film Super 8 d’une valeur de 4,79 dollars. Marion Cotillard figure parmi les grandes absentes de cette catégorie. La star figurait pourtant deux fois dans la présélection pour son rôle dans Alliés, film d’espionnage avec Brad Pitt, et pour celui dans Assassin’s Creed, long-métrage adapté du jeu vidéo éponyme dans lequel elle avait pour partenaire Michael Fassbender. Ça ne sera finalement pas pour cette fois.