Claude Gensac, inoubliable partenaire de Louis de Funès à l'écran, est morte

Elle avait 89 ans. L'actrice Claude Gensac, qui a incarné dix fois l'épouse de Louis de Funès au cinéma et tourné plus d'une centaine de films, est décédée dans son sommeil dans la nuit de lundi 26 au mardi 27 décembre, a annoncé son fils. "Elle a tourné jusqu'au bout", a-t-il souligné. En effet, Claude Gensac était récemment à l'affiche de "Elle s'en va" d'Emmanuelle Bercot (2013), avec Catherine Deneuve, et de "Lulu femme nue" de Solveig Anspach (2013). Cette année, on l'a aussi vue dans "Baden Baden" de Rachel Lang.