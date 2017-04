Clint Eastwood veut faire un film sur l'attaque du Thalys Amsterdam-Paris en 2015

C'est un sujet qui reste malheureusement d'actualité. Alors que la France a de nouveau été touchée ce jeudi 20 avril par une attaque terroriste sur les Champs-Elysées, provoquant la mort d'un policier, les médias américains rapportent que Clint Eastwood voudrait réaliser un film sur l'attaque djihadiste avortée survenue dans le Thalys reliant Amsterdam à Paris le 21 août 2015. Basé sur le livre The 15:17 to Paris: The True Story Of A Terrorist, A Train, And Three American Heroes (Le 15h17 pour Paris: l'histoire vraie d'un terroriste, d'un train et de trois héros américains), le long-métrage reviendra sur cet évènement qui a marqué les esprits.