"Compte tes blessures" : un poignant face à face père-fils sublimé par Kevin Azaïs

Après ses solides compositions dans Les Combattants, Ni le ciel ni la terre et le récent Jeunesse, le comédien gravit là un nouvel échelon sur le baromètre de l’excellence. Superbement immortalisé par une forme de caméra-vérité, il disparaît de pied en cap derrière le visage de Vincent. Lequel, dans sa façon de se mouvoir et de s’exprimer, rappelle à bien des égards les héros d’un certain Gus Van Sant, cinéaste qu’adule Morgan Simon, ou de Larry Clark. De ceux qui savent si bien figurer et comprendre cette jeunesse désœuvrée, désenchantée, qui refuse néanmoins, à grand bruit, de se consumer face à l’adversité familiale et sociale.

On pense aussi à Mommy de Xavier Dolan dans cette relation douloureuse entre un grand enfant et son père, rendue encore plus conflictuelle par l’arrivée d’une femme dont ils vont tomber tous deux amoureux. S’il s’avère moins flamboyant que le maestro québécois, Morgan Simon traite ici de l’incommunicabilité avec une force indiscutable. La brièveté de son film, 1h15 environ, le rend encore plus sec et efficace. A l’image d’un mouvement brusque, d’une prise de conscience, d’un réveil. Après tout, Compte tes blessures raconte en premier lieu le sursaut d’un homme qui doit apprendre à "tuer le père" pour être à l’épreuve de la vie. Et il le fait fort bien.