Confident royal - Judi Dench : une grande dame pour une grande reine

Rebelote pour Judi Dench : 20 ans après avoir campé la monarque Victoria dans La Dame de Windsor, elle l’incarne à nouveau devant la caméra de Stephen Frears. Mais, dans Confident royal, la souveraine est au terme de sa vie : fatiguée par ses obligations, elle n’a plus goût à la vie ... jusqu’à sa rencontre avec un Indien qui, venu lui offrir des présents lors du jubilé, restera à Windsor et deviendra l’un de ses amis les plus proches.





Entre poigne et tendresse, énergie et usure, ce rôle semble avoir été créé sur mesure pour l’actrice qui, si elle est surtout connue en France pour son rôle de M dans sept films de la franchise James Bond, est l’une des comédiennes les plus réputées dans son pays. Et ce, grâce à sa carrière théâtrale. Depuis les années 50, Judi Dench n’a en effet jamais quitté les planches, son terrain de jeu favori. Le cinéma, lui, ne l’attirera dans ses filets que sporadiquement dans les années 60, 70 et 80 avant d’accélérer la cadence dans les années 90. A son actif sur grand écran, 007 mis à part : Hamlet de Kenneth Branagh, Shakespeare in Love qui lui valut l’oscar du second rôle, Le Chocolat avec Juliette Binoche, Nine avec Marion Cotillard, J. Edgar de Clint Eastwood, Indian Palace ou encore Miss Peregrine de Tim Burton. Sans oublier Madame Henderson présente et Philomena, déjà réalisés par Stephen Frears, le réalisateur de Confident royal qui aura su tirer le meilleur de cette incroyable interprète au parcours impressionnant.





Cette carrière, pouvant faire pâlir de jalousie toutes ses compatriotes, lui aura d’ailleurs valu d’être anoblie par Elizabeth 2 en 1988. Judith Olivia Dench (son nom de baptême) deviendra alors Dame Judi. Mais aujourd’hui, sur grand écran, c’est Queen Judi que vous irez découvrir !