"Confident Royal" : la belle histoire d’une amitié souveraine

Histoires vraies et têtes couronnées avaient déjà fait bon ménage chez Stephen Frears. Après The Queen, sur la mésentente entre la reine Elizabeth II et le Premier ministre au lendemain de la mort de Diana, le cinéaste britannique fait un saut dans le temps pour plonger le spectateur à la fin du XIXe siècle. Victoria, alors tiraillée entre ses obligations et son désir de liberté, s’apprête à fêter son jubilé d’or, commémorant son demi-siècle sur le trône. Pour l’occasion, Abdul Karim, jeune Indien, est choisi pour traverser les océans et offrir des cadeaux à sa souveraine. Il restera finalement plus longtemps que prévu : la monarque se prendra instantanément d’amitié pour lui et en fera son confident, son ami, son conseiller, son professeur. Et ce, au désespoir de son entourage ne supportant pas qu’un étranger, de confession religieuse et de culture différentes, obtienne davantage de faveurs qu’eux et ouvre les horizons de la reine. Laquelle, grâce à lui, retrouvera le goût de vivre et de communiquer.





Et c’est bien là, dans les échanges entre ces deux personnages radicalement opposés, que réside l’atout majeur de cette chronique royale. Judi Dench campe une magnifique Victoria, tour à tour dure et tendre, midinette et cynique, blasée et émerveillée. Face à elle, Ali Fazal, acteur aperçu dans Fast and Furious 7, insuffle toute la candeur et la générosité nécessaires à son touchant personnage. A travers eux, Stephen Frears véhicule un joli message de tolérance et d’ouverture, mais ce sans jamais tomber dans la mièvrerie. Intrigues de couloir et respect du contexte historique (nous sommes alors dans la conservatrice et raciste Angleterre de 1890) l’en préservent. Un portrait bel et bien royal !