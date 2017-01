"Corniche Kennedy" : une nouvelle adaptation séduisante d'un roman de Maylis de Kerangal

Marco, Mehdi, Franck, Mélissa, Hamza, Mamaa et autre Julie répondent ainsi à l’appel. Ils ont pour point commun une jeunesse à toute épreuve à qui il manque néanmoins l’essentiel : une perspective d’avenir capable de juguler leurs écarts de conduite. Et comme celle-ci n’arrive pas, ces derniers préfèrent confluer du côté de la Corniche Kennedy, face au bleu amical du ciel et aux embruns bienfaiteurs de la Méditerranée. Un terrain de jeu propice à l’ivresse et au lâcher-prise, où le saut dans le vide n’est plus qu’un simple shot d’adrénaline mais la revendication d’une existence. A l’instar de Jack Dawson sur la proue du Titanic, hurlant (pour quelques secondes) qu’il est « le maître du monde », ces gamins-là y affirment de facto leur gloire personnelle.





Ces comportements transgressifs, Suzanne (Lola Creton) les contemple depuis sa villa plantureuse, posée sur le front de mer. Elle est riche, belle et promise à des études enviables. Pourtant, du haut de sa tour d’ivoire, elle ne peut s’empêcher de désirer la même chose qu’eux : l’inconscience, l’ivresse, l’expérimentation des corps qui se cherchent, dans l’eau et au-dehors. A travers ses yeux et au rythme de ses pas, le spectateur va doucement rejoindre la bande de sauteurs et pousser la porte d’un écrin immortalisé dans sa passionnante dualité. D’une part : la beauté brute du lieu, matérialisée avec un naturalisme bienvenu. De l’autre : sa portée merveilleuse, figurée comme le passage vers une dimension fantasmagorique. Dominique Cabrera s’installe entre ces deux eaux, sans jamais préjuger du comportement de ses héros imparfaits -même quand ils s’allient aux caïds du coin-, sans jamais donner de leçons, sans jamais cesser de les aimer pour leurs travers et leurs caractères.