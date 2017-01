Costa-Gavras sur les idées de Zemmour, Finkielkraut, De Villiers : "Chaque maison a ses toilettes ou sa fosse septique, ou ses barbares"

Et lorsque les deux journalistes des Inrockuptibles lui parlent de démocratie et des idées réactionnaires de Zemmour, Finkielkraut, De Villiers qui ont le vent en poupe, le cinéaste assène : "Ecoutez, chaque maison a ses toilettes ou sa fosse septique, ou ses barbares. Que voulez-vous que je dise de plus…(...) L’essentiel d’après moi, c’est l’éducation et la culture. La façon dont les médias éduquent et informent aujourd’hui est un problème. Tout le monde fait du spectacle, ce n’est plus de l’information."