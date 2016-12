Coup de cœur : Ewan McGregor adapte avec brio "American Pastoral" de Philip Roth

Pourtant, malgré un contexte historique différent, le long-métrage ne pourrait être plus en lien avec notre actualité et les conséquences du Djihad sur les familles des jeunes enrôlés. "Tous les grands livres ou films nous questionnent sur notre vie, sur le monde qui nous entoure. Notre film se situe dans l’après-Vietnam mais il est question de terrorisme, de bombes, d’émeutes. Des choses qui ont encore cours aujourd’hui (...) A la première lecture du scénario, avant même que je ne lise le livre, ce qui m’a accroché, c’est la relation très forte entre ce père et son enfant. Je suis papa de quatre filles et je sais à quel point ce lien est particulier même s’il est ici traité de façon extrême puisqu’elle lui glisse entre les mains en choisissant le terrorisme et la radicalisation."





Et l’acteur-réalisateur de filmer la douleur, la perte de repères, l’incompréhension de ceux qui restent, et l’abnégation d’un père convaincu de l’innocence de sa fille ou, a minima, de son retour possible à la raison. La mise en scène est certes classique, la subtilité de Roth parfois amoindrie, mais le traitement est pudique, intelligent, émouvant. Au point que l’auteur lui-même, dont le roman était pourtant jugé inadaptable, adoubait les choix du cinéaste débutant. Un bel encouragement amplement mérité pour ce coup d’essai.