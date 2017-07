Creed 2 : Rocky va-t-il recroiser la route d’Ivan Drago ?

Une simple photo publiée sur Instagram par Sylvester Stallone a rappelé de vieux souvenirs à ses fans et laissé entrevoir une rencontre au sommet. Sur le cliché posté lundi, on aperçoit Ivan Drago (Dolph Lundgren) face à Adonis Creed (Michael B.Jordan), le fils d’Apollo Creed, adversaire et ami de Rocky Balboa dans la saga. Et au milieu des deux athlètes, Stallone en personne dans la peau du mythique boxeur mais version Creed, le spin-off sorti l’an dernier au cinéma.