Dalida, Cloclo, La Môme : le meilleur et le pire des biopics français

TOP 3 ex-aequo. Mesrine, de Jean-François Richet





Des années 60 à Paris au début des années 70 au Canada, le parcours criminel hors normes d'un petit voyou de Clichy nommé Jacques Mesrine. Produit par Thomas Langmann, mis en scène par Jean-François Richet, le film fut découpé en deux parties, L'instinct de mort et L'ennemi public numéro un. "Le cinéma ne pouvait passer à côté d'un personnage aussi fort ; l'ambiguïté de l'homme et les multiples perceptions qu'on en garde fascinent aujourd'hui encore. Nous avons été nombreux à rêver de porter sa vie à l'écran. Il n'était pas question d'en faire un modèle ou un héros, mais de montrer le personnage dans toute sa complexité, y compris ses aspects les plus sombres. Derrière l'icône, c'est le parcours d'un homme, un biopic où se mêlent action et émotion", dixit Langmann lui-même. Aux côtés de Vincent Cassel dans le rôle-titre, on retrouve Cécile de France, Gérard Depardieu, Gilles Lellouche, Michel Duchaussoy ou bien encore Ludivine Sagnier.





Bon à savoir. A sa sortie, le succès fut tel que chaque volet cumula près de 2 millions d'entrées.