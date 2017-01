"Dalida" : qui est Sveva Alviti, l'actrice italienne qui s'est évanouie en direct dans "Le Grand Journal" ?

Avant de crever l’écran, Sveva, élevée dans une famille globe-trotteuse (le papa est chef de cabine pour Alitalia), a frôlé une carrière tennistique. A 17 ans, à l’article d’un passage chez les pros, sa soeur l'inscrit au concours de mode, version italienne, d’Elite Model Look. Elle remporte le gros lot et troque sa raquette et ses baskets pour les podiums new yorkais les plus enviables. Les créateurs se passionnent vite pour son sculptural corps longiligne. Neuf ans s’écoulent et pourtant, en son for intérieur, la diva romaine ne trouve pas épanouissement à son pied. Elle se rêve alors actrice, suit les cours de Susan Batson (la coach de Nicole Kidman), joue dans trois films italiens méconnus du grand public et, découragée, s’apprête à jeter l’éponge quand on lui propose le casting de Dalida.





En jetant son dévolu sur elle, Lisa Azuelos a vu (très) juste. A l’écran, Sveva est littéralement devenue Dalida. "C’était important pour moi de restituer la joie et la part noire et intimiste de sa vie", confie-t-elle. "Elle a traversé trois périodes. Quand elle a commencé sa carrière, elle était très italienne. Puis elle a chanté des choses plus poétiques, que j’aime, et il y a eu le disco. J’adore ces trois moments. C’est une artiste complète. Avec elle, tu peux danser et pleurer en même temps !". Au total, Sveva Alviti a eu neuf mois de préparation pour ce rôle, appris le français -langue qu’elle ne maîtrisait aucunement- et passé quatre heures de maquillage par jour pour que le spectacle soit à la hauteur de l’ambition collective. Chapeau et, surtout, grazie mille !