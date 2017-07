Daniel Craig aurait donné son accord pour jouer dans le prochain "James Bond"

C'est certainement la fin d'un long suspense. Donné partant depuis la sortie de Spectre, en novembre 2015, l'acteur britannique Daniel Craig aurait finalement donné son accord aux producteurs de la saga James Bond pour incarner pour une 5e fois l'espion le plus célèbre de l'histoire du cinéma.





"Je préférerais briser ce verre et me tailler les veines", avait déclaré le comédien quant à la perspective de jouer 007 de nouveau, tout en précisant que c'était son sentiment du moment et pas forcément une décision définitive. "Si je faisais un autre Bond, ce serait seulement pour l'argent", avait-il ajouté dans un entretien au magazine Time Out London.





Lundi, les producteurs de la saga annonçaient la sortie américaine du prochain volet pour le 8 novembre 2019, précisant que le casting et le nom du réalisateur seraient communiqués à une date ultérieure. Mais pour deux sources proches du dossier, citées par le New York Times, le retour de Daniel Craig est "acté". Contactés par l'AFP, le studio américain MGM et la société de production Eon ont refusé de commenter l'information.