Deadpool pourrait tomber amoureux d'un homme dans les prochains films

Avec plus de 757 millions de dollars de recette engrangés dans le monde entier, pour un budget de 58 millions de dollars, Deadpool a été le plus grand succès de l'année 2016. En parallèle, il a aussi été le film le plus piraté de l’année. C’est donc avec sérénité que le producteur Simon Kinberg voit les choses pour la suite des aventures de son personnage : "La prolifération des films de super-héros et la saturation des suites est définitivement quelque chose que nous souhaitons nous aussi exploiter avec Deadpool".





Le tournage de Deadpool 2 débutera en juin 2017, plusieurs mois après ce qui était initialement prévu. Exit Tim Miller, qui a abandonné le navire suite à des différents créatifs avec l’acteur Ryan Reynolds. C’est David Leitch (John Wick , Jason Bourne, V pour vendetta) qui réalisera le second opus.