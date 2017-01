Décès de l'acteur indien Om Puri, 66 ans

En 2007, il campait l'ancien président pakistanais Mohammed Zia dans La Guerre selon Charlie Wilson, de Mike Nichols, avec Tom Hanks, Julia Roberts et Philip Seymour Hoffman.



Son décès a été accueilli sur les réseaux sociaux par une pluie d'hommages envers celui qui avait reçu la "Padma Shri", distinction indienne qui récompense les personnalités qui se sont distinguées dans des domaines tels que les arts, la littérature ou le sport.



"Je ne peux pas croire qu'un de nos plus grands acteurs, #OmPuri, ne soit plus. Profondément triste et choqué", a déclaré l'acteur Anupam Kher dans un tweet.