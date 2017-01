Décret anti-immigration de Trump : le cinéaste iranien Asghar Farhadi n'ira pas aux Oscars

Ashgar Farhadi comptait se rendre à la cérémonie mais les décrets adoptés vendredi par l'administration Trump pour interdire aux ressortissants d'Iran, de Syrie, du Yémen, de Libye, d'Irak, de Somalie et du Soudan d'entrer aux Etats-Unis ont changé la donne.



"Mon intention n'était pas de ne pas assister à la cérémonie ou de la boycotter pour montrer mes objections (aux politiques de Trump) car je sais que beaucoup de gens dans l'industrie américaine du cinéma et au sein de l'Académie des arts et sciences du cinéma sont opposés au fanatisme et à l'extrémisme qui règnent plus que jamais aujourd'hui", a expliqué le réalisateur.





"Mais il semble maintenant que la possibilité même de ma présence soit soumise à des 'si' et des 'mais' et ce n'est pas acceptable pour moi, même si l'on venait à faire exception pour mon voyage", a-t-il ajouté.