Dick Van Dyke dans la suite de "Mary Poppins"

Depuis le film, l’acteur s’était principalement illustré à la télévision, notamment dans sa propre série The Dick Van Dyke Show, ou la série Diagnostic : Meurtre.





Mary Poppins Return se situera 20 ans après le premier opus, et sera réalisé par Rob Marshall. Dans cette suite la nurse anglaise, interprétée par Emily Blunt, retrouvera Jane et Michael Banks, devenus adultes et les aidera suite à la perte d’un proche.





Meryl Streep, Angela Lansbury et Colin Firth sont également annoncés au casting. La musique est quant à elle signée John DeLuca et Marc Platt, qui ont déjà collaboré avec le réalisateur sur Into the Woods, tandis que le scénario est écrit par David Magee (Neverland, L'odyssée de Pi), d'après l'oeuvre de P.L. Travers.





Dick Van Dyke a confié à Entertainment Weekly qu'il interpréterait le fils du banquier Dawes Senior, clin d'oeil à la première version, et partirait à Londres au printemps pour tourner. Il a également annoncé qu'il aurait une scène avec un numéro chanté et dansé.





On ne sait pas encore si Julie Andrews, oscarisée pour son rôle de Mary Poppins, fera également partie de l'aventure.