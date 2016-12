"Coco", le prochain Disney parlera d'un jeune musicien mexicain

Disney et Pixar vont très bientôt se mettre à la musique latine. Après "Vaiana, la légende du bout du monde", les studios continuent d'explorer le monde et de donner plus d'importance à la diversité en lançant leur nouveau film "Coco". Ce long-métrage d'animation suit les traces du jeune Miguel (Anthony Gonzalez), fils d'une famille qui a banni la musique depuis des générations, qui décide de partir à la recherche de son héritage et de son histoire.





L'intrigue se déroule durant le Jour des morts (Día de los Muertos) et voit ce garçon de douze ans se retrouver au pays des morts après avoir trouvé une guitare dans la tombe de son chanteur préféré. Il va se retrouver face aux membres de sa famille qui ont banni la musique. Pour Lee Unkrich, le réalisateur, le film est "une lettre d'amour au Mexique".