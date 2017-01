Le créateur de "Bambi" est décédé

La sortie de l’œuvre réalisée par Walt Disney, a été plusieurs fois retardée. Elle a finalement été projetée pour la première fois sur grand écran en 1942. Considéré comme un chef d’œuvre graphique, Bambi a intégré en 2011 le fonds de la prestigieuse bibliothèque américaine du Congrès, au titre de "trésors culturels, artistiques et historiques" du patrimoine des Etats-Unis. Dans un communiqué, le musée Disney a souligné l’apport artistique de Tyrus Wong dont le travail continue "d’influencer aujourd’hui" les films du géant américain du divertissement.





Ce dessin animé qui retrace les aventures d’un petit faon, confronté à la mort et à la solitude, est adapté de Bambi, l’histoire d’une vie dans les bois, un livre écrit en 1923 par Félix Salten, auteur autrichien de culture hongroise et ami de Sigmund Freud. Ce roman d’initiation connut lors de sa publication un immense succès. En 1936, l’Allemagne nazie décida d’interdire cette œuvre considérée comme une allégorie politique du sort des Juifs en Europe. C’est l'écrivain allemand Thomas Mann, prix Nobel de littérature, qui offrit ce roman à Walt Disney qui décida plus tard de l'adapter.