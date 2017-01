Disney va toucher 50 millions de dollars d'assurance après la mort de Carrie Fisher

La fin d'année 2016 a été secouée par la mort de Carrie Fisher, quelques heures après sa crise cardiaque lors d'un vol Londres - Los Angeles. Un événement tragique pour tous les fans de Star Wars et des générations inspirées par l'actrice et son héroïne badass, qui va rapporter beaucoup d'argent à Disney. Selon Insurance Insider, un contrat d'assurance avait été signé par l'actrice lorsque la nouvelle trilogie a été lancée, au cas où elle ne pourrait plus "remplir ses obligations de jouer dans les prochains films Star Wars".