Dune : 30 ans après David Lynch, Denis Villeneuve pourrait s’attaquer à l'adaptation du roman culte au cinéma

L’idée de proposer une adaptation de Dune au cinéma ne date pas d’hier.





Déjà, en 1975, le producteur français Michel Seydoux propose à Alejandro Jodorowsky une transposition très ambitieuse du roman de Frank Herber. Ce dernier, réalisateur des cultes El Topo et La Montagne sacrée, accepte. Il rassemble alors ses guerriers artistiques, dont Jean Giraud (Moebius), Dan O’Bannon, Hans-Ruedi Giger et Chris Foss qui vont être de toutes les aventures cinématographiques de science-fiction de la fin du siècle (Star Wars; Alien; Blade Runner; Total Recall etc.). Le casting réunit Mick Jagger, Orson Welles, Salvador Dali, David Carradine ou Amanda Lear, mais également son jeune fils Brontis Jodorowsky. Quant à Pink Floyd et Magma, ils acceptent de signer la musique…





Hélas, l’équipe de production recherche 5 millions de dollars pour finaliser le budget et se heurte à la peur des studios hollywoodiens qui craignent le tempérament de Jodorowsky. Point positif: grâce au Dune de Jodorowsky, Moebius et Giger ont pu travailler sur Alien de Ridley Scott. Point négatif: le storyboard a été plagié de manière éhontée pour Star Wars IV: un nouvel espoir.





C’est finalement David Lynch qui récupère le projet en 1984, après que Ridley Scott l’ait abandonné pour tourner Blade Runner. Malgré les compliments de Frank Herbert, Lynch finira par renier le film, tout simplement parce qu’il n’a pas réussi à obtenir le final cut.