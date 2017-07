"Choc", "ambitieux", "viscéral" : "Dunkerque" fait (presque) l’unanimité auprès de la presse française

Dans Le Figaro, Eric Neuhoff ne cache pas son enthousiasme : "Dunkerque est physique, prenant, saccadé (…) Les jeunes générations vont voir ce qu'elles ont manqué. Les anciennes vont revivre de vifs souvenirs. Ça n'est pas la moindre qualité de ce film que de constituer une expérience davantage qu'un divertissement. Le choc."





Dans Le Journal du Dimanche, Stéphanie Belpeche n’en dit pas moins. Pour elle, Christopher Nolan "signe aujourd’hui son projet le plus ambitieux, le plus expérimental, le plus épuré, le plus viscéral (…) Il atteint une puissance émotionnelle et un souffle épique inégalés en orchestrant ce huis clos à ciel ouvert sensoriel et radical."