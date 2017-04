Comédies françaises : et si les spectateurs n’avaient plus envie de rigoler au cinéma ?

Déception aussi pour Boule et Bill 2, sorti mercredi dernier. Alors que le premier volet de l’adaptation de la célèbre BD avait cumulé plus de 2 millions de spectateurs dans les salles, en 2013, la suite démarra très timidement, avec moins de 150.000 spectateurs à la date de dimanche soir. Soit l’un des plus mauvais démarrages de la carrière de Franck Dubosc, pourtant l’une des figures les plus bankables d’une comédie française à la peine depuis le début de l’année.





Hormis Raid Dingue de et avec Dany Boon, n°1 du box-office 2017 pour l’heure, avec 4.5 millions d’entrées, et Alibi.com, qui confirme la popularité grandissante de Philippe "Baby Boom" Lachau, avec près de 3.5 millions de spectateurs, les succès se comptent sur les doigts d’une main. Si des petits budgets comme Il a déjà tes yeux et L’ascension ont franchi la barre du million, ce ne sera pas le cas de L’Embarras du choix avec Alexandra Lamy (436.384 entrées en cinq semaines), ni de Telle mère telle fille avec Camille Cottin (171.733 entrées en trois semaines).