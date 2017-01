Edouard Baer : "J’aimerais être Depardieu pour pouvoir manger et dormir chez les autres"

Luigi est-il idéaliste, naïf ou pragmatique ?

Ce n’est pas un naïf. Il est en revanche idéaliste et pragmatique. Il n’hésite pas à être retors, à manipuler les autres au service de quelque chose qu’il trouve juste et beau. Il veut que son spectacle ait lieu, que ça vive. Il déverrouille tous les codes sociaux. On aimerait être comme lui : pouvoir parler le même soir, et de la même façon, à deux mecs en bas d’une tour d’Aubervilliers et à une vieille dame du 16ème arrondissement. On devrait tous être comme ça.





Est-il davantage dans le réel que ceux qui l’estiment hors de la réalité ?

(Réflexion) Vous avez raison de me demander ça… Cette question me touche parce que… Allez, au risque d’être un peu pompeux, ce que les gens appellent « désordre », je l’appelle "vie". Quand c’est désordonné, c’est vivant. Souvent, on est frappés de voir combien la vie ne parvient pas à pénétrer des dîners, des réunions d’entreprise ou des rencontres politiques. Le désordre est une fenêtre ouverte.





Quand tout prend l’eau, êtes-vous du genre à fuir vers l’avant comme ça, au hasard des rues de Paris ?

Hélas, j’ai l’impression que c’est quand tout va bien que je célèbre les choses. Pourtant, j’adore l’idée selon laquelle plus ça s’effondre, plus on fête la vie, comme l’orchestre du Titanic qui continue à jouer en plein naufrage. L’idée de transformer les choses en gaité… C’est ce que j’essaye de faire à la radio le matin. Pour revenir à votre question, je me rappelle de cette histoire : Jean Carmet qui marche dans une rue, qui s’arrête devant une maison où une dame cuisine un pot-au-feu. Il lui dit que l’odeur est bonne et elle lui répond : "Venez manger Monsieur Carmet". C’est génial ! J’aimerais être Depardieu pour pouvoir manger et dormir chez les autres. Vivre partout comme chez soi.