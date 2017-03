Elle a survécu trois jours dans la mer avec deux bébés : le calvaire d’une réfugiée syrienne adapté au cinéma

Quand un porte-conteneur arrive sur place, il ne reste plus qu’une dizaine de personnes sur les cinq cents qui avaient pris place à bord de l’embarcation. Le bébé de un an est mort juste après le sauvetage mais la fillette, elle, est vivante. "Je voulais sauver les enfants, c'est pourquoi je suis restée en vie", a ensuite confié la jeune femme, qui a d’abord été hospitalisée en Crète avant de rejoindre la Suède.





Cette histoire a déjà été relatée dans un livre A hope more powerful than the sea (non traduit en français) écrit par Melissa Fleming, porte-parole du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Elle va désormais être adaptée sur grand écran. Selon The Wrap, ce sont Steven Spielberg et JJ Abrams qui produiront ce long métrage dont le thème reste malheureusement toujours d’actualité. En 2016, la Méditerranée est devenue le tombeau de 5.096 migrants et réfugiés.