Emma Watson débarque à Paris pour la première de "La Belle et la Bête" et rend fous ses fans sur Twitter

Si vous avez pris l'Eurostar pour rejoindre Paris depuis Londres ce dimanche, vous avez peut-être croisé Emma Watson. À plus d'un mois de la sortie du remake de La Belle et la Bête (le 22 mars), le cinéma Étoile Saint-Germain-des-Prés à Paris projetait le film en avant première, en présence du casting. On retrouvait donc aux côtés de la star de la saga Harry Potter : Dan Stevens, Luke Evans ou encore Josh Gad. Réalisé par Bill Condon, le long métrage reprend les grandes lignes du dessin animé de Disney sorti en 1991. Pour l'occasion, les acteurs et actrices principaux ont fait la surprise aux personnes présentes dans la salle en débarquant sur scène.





De quoi rendre de nombreux fans jaloux, et notamment ceux présents sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, beaucoup d'internautes ont appris qu'Emma Watson était à Paris ce week-end, si certains l'ont accueilli sur le quai de l'Eurostar, d'autres ont fait part de leur tristesse et leur choc à l'annonce de sa venue dans la capitale française. Petit florilège des réactions.