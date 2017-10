EN DIRECT - Jean Rochefort est mort : "Un acteur élégant, attachant, populaire. Un grand maître"

L'HOMMAGE DE TERRY GILLIAM





Voici le long message posté sur Facebook par le réalisateur de "Don Quichotte":





"DON QUICHOTTE EST MORT, MAIS IL VIVRA POUR TOUJOURS !

Jean Rochefort est mort. Je suis absolument sous le choc, en particulier car nous sommes dans les dernières étapes du montage de The Man Who Killed Don Quixote. Il a été le premier Don Quichotte, tout à fait iconique, le début du long parcours du film.





Il était un grand acteur, un comédien brillant, courageux et déterminé à poursuivre le tournage même s'il souffrait beaucoup. Il était le visage et l'esprit du Chevalier à la triste figure. Quand je l'ai vu il y a quelques années, il avait semblé rajeuni, pas plus vieux. J'ai imaginé que, comme Quichotte, il était capable de vivre pour toujours. Qu'il soit parti est incroyablement triste. Adieu, Jean.