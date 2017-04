"Fast and Furious 8" : Charlize Theron au volant, est-ce que ça tient la route ?

Depuis le premier film, en 2004, vrai-faux remake de Point Break avec des gros bolides à la place des planches de surf, la série des Fast and Furious a cherché la bonne formule, quelque part entre Bad Boys pour les punchlines viriles, Mission : Impossible pour les cascades toujours plus improbables et les films de gangsters sous amphétamines de Jason Statham, qu’elle a fini par embaucher pour le 7e volet. Et qui fait son retour ici dans le rôle du tueur à gages Deckard Shaw, désormais acoquiné à Hobbs et ses camarades.





The Fate of the Furious, titre anglais du film, propose la somme des opus précédents, dans une course à la surenchère qui flirte souvent avec le Grand-Guignol – Toretto marchant sur un tas de ferrailles en plein Manhattan, tronçonneuse à la main –, sans jamais totalement basculer dans le ridicule. Parce qu’en dépit des malheurs, à l’écran et dans la vraie vie de ses protagonistes, tout ce petit monde semble prendre un réel plaisir à ce jeu de massacre. Et trouve miraculeusement sa place dans un casting pléthorique où la grande Helen "The Queen" Mirren fait même une apparition savoureuse.