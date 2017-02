"Fast and Furious 8", "Pirates des Caraïbes 5", "Gardiens de la Galaxie 2" : les blockubsters stars du Super Bowl

La saga Fast and Furious revient le 12 avril prochain avec un huitième film plus grand, plus fort et plus rapide. Dom (Vin Diesel) et Hobbs (Dwayne Johnson) vont s'affronter dans une course infernale qui emmènera nos pilotes aux quatre coins du monde : des rues de New York des étendues gelées de la mer de Barents, en passant par Cuba. Boulet de démolition, sous-marin, tank : cette nouvelle aventure ne lésine pas sur les moyens.