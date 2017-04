"Fast and Furious 8" : pour Michelle Rodriguez, "c’était difficile d’avancer sans Paul Walker"

Son nom est désormais indissociable de la franchise qui a fait de lui une star. Fast 8, 9, 10... Peu importe le nombre de suites que comptera la saga Fast and Furious, l'ombre de Paul Walker planera toujours sur ses anciens collègues. Ils en ont encore fait l'expérience lors de la promotion de The Fate of the Furious. Le 8e volet, qui sort en salles ce mercredi, est le premier sans l'acteur américain, tué dans un accident de la route lors du tournage du 7e film fin 2013.